A Transporte Excelsior recebeu na quinta-feira (dia 20), a nova frota de caminhões DAF no Centro Corporativo, localizado no bairro Morada da Granja, com um café da manhã especial. A solenidade reuniu aproximadamente 200 colaboradores da transportadora e contou com a presença do diretor da marca holandesa de caminhões, Eron José dos Santos, além dos gerentes Rodolpho Antônio de Oliveira, Nei Gonçalves e Rodrigo de Souza.

Os novos veículos representam um avanço significativo na contínua busca por modernização e eficiência, reforçando o compromisso da empresa com a qualidade e segurança no setor rodoviário. “A incorporação da DAF é um marco importante em nossa trajetória, destacando nossa dedicação à inovação e excelência operacional,” afirmou Serginho Loureiro, diretor-adjunto da Transporte Excelsior.

“A celebração reafirma nosso compromisso em proporcionar um serviço de alto padrão aos colaboradores e clientes, sempre com foco em segurança e tecnologia de ponta,” reforçou a direção do grupo Excelsior.