O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Volta Redonda informou na manhã desta quinta-feira (dia 4) sobre a interrupção temporária do abastecimento de água na região do bairro Roma. De acordo com a autarquia, a paralisação no sistema deve-se ao complemento da interligação da nova rede de água próxima à cabine da Polícia Militar (PM) no bairro Tiradentes.

Ainda conforme o Saae, a obra é parte de um projeto de melhoria e expansão da infraestrutura de saneamento da cidade, sendo necessária para garantir um abastecimento mais eficiente e confiável para os moradores da região. Durante a realização dos trabalhos, o sistema de distribuição de água do bairro Roma ficará temporariamente inoperante.

A autarquia recomenda que os moradores da área afetada economizem água. Para atender às necessidades urgentes durante o período de interrupção, caminhões-pipa estão sendo disponibilizados. “Os residentes que precisarem desse serviço devem entrar em contato com o Saae através do número 115”, informou o comunicado.