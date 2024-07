Um caminhão carregado de sucata tombou na manhã deste sábado na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí. O acidente ocorreu por volta das 8h, na altura do km 252 da pista sentido Rio de Janeiro.

A passageira, por estar sentindo dores no pescoço, foi socorrida para o Hospital São João Batista como vítima leve. O condutor saiu ileso.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, como o veículo tombou fora da pista, não houve reflexo no fluxo do trânsito.

Foto: Divulgação/PRF