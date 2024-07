Dois homens foram presos pela Polícia Rodoviária Federal na noite de sábado (dia 6), suspeitos de um furto a uma residência no Rio de Janeiro. A prisão ocorreu após a PRF receber da Polícia Civil a informação sobre o veículo suspeito de ter sido utilizado no crime, onde foram levados dinheiro e jóias.

Por volta das 23h50, os agentes da 7ª Delegacia da PRF abordaram o referido carro, um Nissan Livina, no km 293 da Dutra, na Unidade Operacional de Floriano. Questionados, os dois indivíduos divergiram sobre o motivo da viagem.

Segundo a PRF, o interior do carro exalava forte odor de maconha. Ao ser realizada revista no interior do veículo foram encontrados jóias, dinheiro (real e dólar) e vestimentas condizentes com os materiais furtados, sendo dada voz de prisão em flagrante aos indivíduos.

Em contato com a 14ª DP (Leblon), onde foi registrado o fato, foi confirmado que todo o material encontrado seria produto de furto, tendo dois investigadores daquela delegacia de polícia se deslocado até à UOP PRF de Floriano ficando responsáveis pela cautela e condução dos presos com os materiais furtados até à referida DP para os procedimentos legais cabíveis e registro da recuperação do material furtado.

Foto: Divulgação/PRF