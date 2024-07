No último sábado (dia 13), o projeto “Estação UniFOA Inverno” reuniu estudantes do primeiro período das Escolas de Negócios, Engenharia e Tecnologia, dos cursos de Educação à Distância (EaD), do Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA), em um encontro presencial. A iniciativa foi realizada no Audismart do campus Universitário Olezio Galotti, em Três Poços, onde eles apresentaram projetos técnicos com alto impacto social para a região, que foram avaliados por uma banca de professores, além de conhecerem, pessoalmente, seus colegas universitários em uma dinâmica acolhedora.

A Estação UniFOA é planejada, ao final de cada período dos cursos, no intuito de promover a apresentação de projetos com aplicação prática na sociedade, que ganha em qualidade de vida. A proposta também é de acolher os estudantes que, primeiramente, conhecem as estruturas do campus e participam de uma atividade de integração entre eles.

O EaD do UniFOA não está limitado apenas ao uso de recursos digitais, segundo a instituição, o diferencial pode ser percebido em vários fatores, como na organização curricular em forma de projetos, na infraestrutura de qualidade e em professores capacitados com tecnologias de ensino relacionados às competências digitais que fomentam a pesquisa, para complementar e intensificar ainda mais o aprendizado. Além disso, o Centro Universitário prevê quatro possibilidades de ingresso, com aperfeiçoamento dos cursos a cada período.

O pró-reitor de Educação à Distância, professor Rafael Teixeira, comemorou o sucesso da iniciativa ao enfatizar o nível de excelência da modalidade no Centro Universitário. “O nosso EaD vai muito além do conhecimento da área escolhida, sendo missões da instituição disseminar uma educação de qualidade, bem como ajudar na evolução e no crescimento regional ao fomentar práticas extremamente significativas para a sociedade e com alto fator de impacto. Os estudantes são protagonistas efetivos e merecem receber os méritos desse sucesso, pois têm ajudado muito a alcançar os objetivos do processo de ensino e aprendizagem baseada em projetos”.

A organização do encontro permitiu não só a difusão das ideias de cada aluno, como também um debate com os docentes dos cursos sobre de que forma esses projetos podem ser explorados e aprofundados. “O encontro é o momento em que nós, professores, podemos verificar como os estudantes estão usando os conhecimentos adquiridos ao longo do semestre na resolução de problemas. Nosso curso é focado no desenvolvimento de habilidades do profissional do século 21, então para nós é de suma importância avaliar como as ideias estão sendo concatenadas e comunicadas”, pontuou Italo Pinto Rodrigues, professor da Escola de Engenharia, destacando alguns dos frutos obtidos pela iniciativa.

Os resultados gerados pelo Estação UniFOA oportunizaram, sobretudo, o desenvolvimento de competências técnicas e práticas. A partir da preparação dos trabalhos elaborados ao longo do semestre e a apresentação durante o evento, os alunos têm a chance de aplicar seus conhecimentos teóricos em projetos reais, consolidando assim seu aprendizado de maneira tangível. “O Estação UniFOA fomenta a criatividade e a inovação. Ao serem desafiados a resolver problemas reais, os estudantes são incentivados a pensar de maneira criativa e inovadora, habilidades indispensáveis para profissionais de tecnologia. Eles também fortalecem as habilidades de comunicação, cruciais no ambiente profissional”, comentou Osni Silva, coordenador do curso da Escola de Tecnologia.

Luciano Ribeiro, discente da Escola de Engenharia, celebrou a primeira fase concluída, valorizando o suporte dos professores e os recursos ofertados pelo UniFOA ao longo do semestre.“Cada etapa da Engenharia é um passo importante, missão cumprida nessa primeira fase. A construção do Engenheiro é um caminho árduo, mas se encarado passo a passo creio que torna um pouco mais suave, nunca tirando os olhos do alvo. A ajuda dos professores e da plataforma on-line são imprescindíveis nesse percurso, pois a tecnologia nos auxilia em um novo modelo de estudos, no qual pesquisa e a dedicação individual ganham aspectos mais dinâmicos”.