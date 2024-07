A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), maior empregadora individual de Volta Redonda e responsável pela criação de um em cada quatro empregos formais na cidade (carteira assinada), está com novas vagas abertas para atuação direta na Usina Presidente Vargas.

A siderúrgica está com oportunidades nas seguintes áreas: Operação de máquinas móveis (retroescavadeira, pá carregadeira e guindaste); Operação de máquina ferramenta (torno convencional, usinagem de peças e fresa); Operação de ponte rolante; Mecânico (manutenção de equipamentos industriais e máquinas móveis pesadas); Mecânico soldador; Eletricista (manutenção de equipamentos industriais e máquinas móveis pesadas).

Para se candidatar a essas vagas, os interessados devem cadastrar seu currículo no site www.csn.com.br/oportunidades.

Até junho deste ano, a CSN preencheu mais de 600 vagas operacionais e prevê abrir mais 400 vagas até o final de 2024. Para as obras de manutenção e modernização das três sinterizações da Usina Presidente Vargas, foram contratados mais de 1.000 trabalhadores que continuam atuando nos projetos. Estas reformas visam as áreas onde há emissão de pó preto, reduzindo as emissões.