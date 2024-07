Agentes da 93ª DP (Volta Redonda) prenderam em flagrante, na tarde de sexta-feira (dia 19), dois homens, de 36 e 37 anos, suspeitos de praticar furtos de picanha e outras carnes nobres em supermercados da cidade. A Polícia Civil identificou, através de trabalho de inteligência e monitoramento, que um determinado Gol quadrado de cor marrom estaria envolvido nos furtos e havia entrado no município às 13h.

Segundo as investigações, mantendo o padrão das últimas empreitadas criminosas, apenas um criminoso entrava no estabelecimento comercial enquanto o comparsa permanecia dentro do veículo aguardando para empreender fuga.

Em diligência, os policiais civis localizaram o carro próximo a um supermercado localizado na Avenida Paulo de Frontin, no bairro Aterrado, sendo que dentro do veículo estava um homem posicionado no banco do motorista.

Logo após, os agentes se depararam com um elemento saindo na porta do estabelecimento com cinco peças de picanha dentro de uma bolsa. O homem foi abordado e confessou que estava furtando os produtos. Ele ainda apontou seu comparsa que estava lhe aguardando.

Os agentes abordaram o segundo suspeito que, com intuito de não ser responsabilizado pelo crime, disse que não conhecia o colega, fato este que desmentido pelo próprio comparsa na frente dos policiais.

Os autores, ainda de acordo com a Polícia Civil, são moradores de Barra Mansa e vinham pra cidade vizinha apenas para cometer os crimes. Os presos serão recolhidos ao sistema penitenciário, onde permanecerão acautelados à disposição da Justiça.