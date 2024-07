Uma operação da Polícia Militar realizada no domingo (dia 21) resultou na prisão de um homem por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito em Miguel Pereira. Durante uma abordagem na Rua Francisco Costa Machado, policiais receberam informações sobre um indivíduo armado na praça do Espaço do Artesão. O suspeito foi visto sacando uma arma entre os populares.

O acusado de 46 anos, identificado como um guarda municipal da cidade do Rio, foi encontrado portando uma pistola 9mm com dois carregadores e 21 munições intactas. Ele foi conduzido à 96ª DP e atendido no Hospital Municipal Luis Gonzaga devido ao seu estado alterado.

Posteriormente, foi determinada a prisão do acusado por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. A arma e as munições foram apreendidas.