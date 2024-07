Domingo combina com feijoada, que combina com samba, e tudo isso combina com a Feijoada Beneficente da APAE Volta Redonda. Um evento que vai unir todo mundo em torno de uma causa nobre: proporcionar suporte e oportunidades para pessoas com deficiência intelectual. O evento acontecerá neste domingo, dia 28 de julho, a partir das 11h30, no Ricardo Buffet, que fica na Avenida Nossa Senhora da Conceição, 365, Conforto, em Volta Redonda/RJ.

E para animar esta edição de 2024, a Feijoada da APAE Volta Redonda contará com a tradicional roda de samba do Juremeiros, grupo que toca samba de raiz e já arrastou mais de 200 mil pessoas em seus shows. Além disso, o DJ Gustavo Peixoto animará a tarde de domingo.

“Estamos sempre em busca de criar eventos onde possamos arrecadar fundos para a instituição e, com isso, continuar mantendo os programas e serviços oferecidos pela APAE Volta Redonda, que possui hoje 260 assistidos. Além disso, é uma forma de unir a comunidade e cada um fazer um pouquinho, com muita diversão e alegria”, contou Dávi Têdesco, diretor-voluntário de comunicação da instituição.

No valor do ingresso (R$70,00) está incluído tudo: buffet com feijoada e petiscos, sobremesa, refrigerante e água. Haverá ainda um espaço kids super divertido para os pequenos aproveitarem junto com a família. Os ingressos podem ser comprados na secretaria da APAE Volta Redonda ou de forma on-line pela plataforma Sympla (https://www.sympla.com.br/evento/feijoada-da-apae-com-juremeiros-e-dj-gustavo-peixoto/2529006)

Inaugurada em 9 de abril de 1956, a APAE de Volta Redonda é a terceira instituição criada no país para assistir pessoas com deficiências intelectuais e múltiplas. Trata-se de uma associação civil beneficente, com atuação nas áreas de assistência social, educação, saúde, prevenção, trabalho, profissionalização, defesa e garantia de direitos, esporte, cultura, lazer, estudo, pesquisa e outros, sem fins lucrativos ou econômicos.

SERVIÇO:

Evento: Feijoada Beneficente da APAE Volta Redonda

Data: 28 de julho de 2024

Horário: A partir das 11h30

Local: Ricardo Buffet, Avenida Nossa Senhora da Conceição, 365, Conforto, Volta Redonda/RJ

Valor do ingresso: R$ 70,00/adulto – R$ 35,00/crianças entre 6 e 11 anos

Onde comprar: Secretaria da APAE Volta Redonda, Rua Sessenta, 1.790, Sessenta, Volta Redonda/RJ

Compra online: https://www.sympla.com.br/evento/feijoada-da-apae-com-juremeiros-e-dj-gustavo-peixoto/2529006

Foto: divulgação