Um homem de 33 anos apontado como gerente do tráfico de drogas no bairro Vista Alegre foi preso na noite de terça-feira (dia 23), em Barra Mansa. A ação ocorreu na Avenida Beira Rio e foi realizada pela equipe composta pelo 1º Sargento PM Pablo, 3º Sargento PM Madeira, 3º Sargento PM Werneck, Cabo PM Túlio, Soldado PM Romero e Soldado PM Pedro Henrique.

A guarnição recebeu informações sobre o envolvimento do alvo com o tráfico de drogas na região. Ao chegar à casa do suspeito, os policiais foram recebidos por sua mãe, que autorizou a entrada dos agentes. O homem confessou possuir um revólver calibre 32, com numeração raspada, que estava guardado na gaveta de um móvel. Além da arma, foram apreendidos 172 pedaços de maconha, sendo 40 encontrados no vaso sanitário entupido e 132 dentro da geladeira; um pedaço médio de skank; uma balança de precisão; 600 embalagens de sacolé; além de diversos materiais relacionados à comercialização de entorpecentes.

O homem foi conduzido à 90ª DP (Barra Mansa), onde a autoridade policial o autuou por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (artigo 16 da Lei 10.826/03) e tráfico e associação para o tráfico de drogas (artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06). A carga total de maconha apreendida foi de 440g.