Um Gol, placa QOT-1D22, foi furtado na madrugada de quarta-feira (dia 24) no bairro Vila Rica / Tiradentes, em Volta Redonda. O veículo estava estacionado na porta da casa do proprietário, que fica na Rua 18.

Segundo o dono do automóvel, ele deixou o carro estacionado na noite anterior e, ao sair por volta das 5h do dia seguinte, constatou que o veículo não estava mais no local.

Imagens de câmeras de segurança revelam o momento do furto. Primeiro, um rapaz desce a rua e passa a mão na maçaneta e no vidro frontal do veículo, aparentemente verificando o estado das travas e a existência de alarme. Cerca de 10 minutos depois, outro homem, usando um boné e falando ao celular, sobe a rua. Ele abre a porta do passageiro com facilidade e foge levando o carro de ré.

O caso foi registrado na 93ª DP (Volta Redonda) e a vítima pede que qualquer informação sobre o paradeiro do veículo ou dos suspeitos seja reportada imediatamente à polícia.

Imagem: Reprodução