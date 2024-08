O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) cumpriu cinco mandados de busca e apreensão em Engenheiro Paulo de Frontin na manhã desta quinta-feira (dia 1º), em uma investigação sob a atribuição do procurador-geral de Justiça, Luciano Mattos. A ação faz parte da quarta fase da operação Rodeio, que investiga crimes licitatórios na prefeitura local, envolvendo agentes políticos com foro por prerrogativa de função.

As buscas ocorreram em Niterói, Japeri e no Recreio dos Bandeirantes, bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro, com a autorização do 2º Grupo de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) e apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ). Nesta fase, 15 pessoas foram denunciadas por fraude em licitação e uso de documento falso.

Segundo o MPRJ, os alvos da ação, cujas identidades não foram reveladas, participaram de forma eficaz para manipular e frustrar a competitividade de uma licitação destinada à contratação de uma empresa para aquisição de veículos para a administração municipal.

Foto: Reprodução