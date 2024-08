O deputado estadual Jari Oliveira (PSB) entregou a Medalha Tiradentes, a mais alta honraria da Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro), ao presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT-1) e conselheiro do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), o desembargador Cesar Marques Carvalho. A cerimônia aconteceu no plenário da Casa, no Edifício Lúcio Costa, centro da capital fluminense, na manhã desta quarta-feira, dia 07.

A Medalha Tiradentes e o respectivo diploma são concedidos pela Alerj e destinados a premiar pessoas e entidades que prestam relevantes serviços à causa pública do Estado do Rio de Janeiro, do Brasil ou da Humanidade.

“Formado em Direito pela UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), o Dr. Cesar ingressou na magistratura em 1989 como Juiz do Trabalho Substituto do TRT da 1ª Região, e de lá para cá vem contribuindo significativamente para a nossa Justiça do Trabalho”, destacou Jari, agradecendo a todos os deputados que aprovaram a solicitação para conceder a homenagem e aos funcionários da Casa que organizam a cerimônia.

“Por sua atuação sempre pautada pela ética e em prol do avanço e da democratização da Justiça, dos direitos trabalhistas, do cuidado e atenção ao trabalhador e da promoção de relações de trabalho dignas e equilibradas em nossa sociedade, o Dr. Cesar engrandece o nosso Judiciário não só com seu currículo brilhante, mas com a sua humanidade. Por isso, é com imensa alegria que prestamos hoje este reconhecimento e agradecimento, em nome da população do estado do Rio de Janeiro”, afirmou o deputado.

Já o desembargador Cesar Marques Carvalho, presidente do Tribunal Regional do Trabalho, agradeceu a homenagem. “Eu não posso deixar de agradecer muito essa homenagem recebida da Alerj, em especial agradecer ao deputado Jari, que coordenou e orientou essa homenagem. Eu procuro fazer tudo pelo nosso estado do Rio de Janeiro. E, sobretudo, com apoio da política local. Estou muito honrado com a homenagem que estou recebendo hoje”, completou.

O desembargador destacou ações que estão sendo adotadas pelo TRT para aproximar o trabalho da Justiça junto à população, como no próximo mês de outubro, quando o Tribunal fará mutirões atendendo as pessoas nas ruas. “A Justiça do Trabalho existe para atender a população como um todo. Estamos em um estado que já foi capital do nosso país. Aqui no Rio de Janeiro nasceu a Justiça do Trabalho, aqui tivemos o primeiro Tribunal do Trabalho. E precisamos trabalhar com muito ânimo e empenho para melhorar a vida da população do Rio de Janeiro”, acrescentou.

Também participaram da homenagem o desembargador Guilherme Calmon Nogueira, presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região; Robson Maciel Jr., Procurador Geral da Assembleia Legislativa do Rio; os desembargadores Cláudia Samy e Maurício Drumond; a juíza Maria Thereza Prata; e o Procurador-Chefe do Ministério Público do Trabalho, Fábio Goulart Vilela; entre outros.