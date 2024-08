O Disque Denúncia divulgou, nesta quarta-feira (dia 7), um cartaz para auxiliar no inquérito instaurado pela 96ª DP (Miguel Pereira), a fim de obter informações que levem à localização e prisão de um homem, de 48 anos, foragido da Justiça. Ele é o principal suspeito do crime de Tentativa de Feminicídio, praticado em Miguel Pereira, em agosto deste ano, por se recusar a aceitar o fim do relacionamento.

A vítima estava em uma conferência em um hotel situado na Avenida Alziro Zarur – Parque Guararapes, em Miguel Pereira, quando o suspeito entrou no quarto onde estava a mulher e desferiu diversos golpes de facadas. A mulher foi levada pelo Samu e encaminhada a unidade hospitalar.

Oriundo do estado da Bahia, ele residiu a algum tempo no Rio de Janeiro, tendo a vítima relatado que ele já teria morado um tempo em Bali, fora do Brasil. Contra ele foi expedido pelo Plantão Judiciário/Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, pelo crime de Feminicídio Tentado, com pedido de Prisão Temporária.

A Polícia Civil solicita a população que repasse de forma anônima informações sobre a localização do suspeito para o Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento: