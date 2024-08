A Polícia Militar de Barra do Piraí efetuou, na quinta-feira (dia 8), duas importantes apreensões de drogas, resultando na prisão de um suspeito e na retirada de uma grande quantidade de entorpecentes de circulação. As ações ocorreram nos bairros Caixa D’água e Belvedere, em resposta a denúncias anônimas que levaram as autoridades a identificar e interceptar operações ligadas ao tráfico de drogas na região.

No bairro Caixa D’água, após receberem informações de que um indivíduo abasteceria o local com cocaína e crack, policiais do serviço reservado montaram um cerco tático e localizaram o suspeito. Durante a abordagem, foram encontrados com ele 59 invólucros de crack e 62 invólucros de cocaína. O suspeito foi detido e encaminhado, junto com os entorpecentes apreendidos, à 88ª DP, onde permaneceu preso.

Já no bairro Belvedere, outra guarnição da Polícia Militar, atendendo a uma denúncia sobre a ocultação de uma grande quantidade de drogas em uma área de mata, realizou uma varredura minuciosa no local. Como resultado, foram apreendidos aproximadamente 2 kg de pasta base de cocaína, 11 frascos de lança perfume, 131 pinos de cocaína, 123 pedras de crack, entre outros materiais, incluindo equipamentos utilizados na preparação e embalagem dos entorpecentes.

A operação no Belvedere também revelou o envolvimento do Comando Vermelho, uma das principais facções criminosas do país, evidenciado pela presença de 68 folhas contendo etiquetas com a sigla da organização. Todo o material foi encaminhado à 88ª DP para as devidas providências.

Foto: Divulgação/PM