A Firjan SENAI Volta Redonda foi palco de um encontro estratégico voltado para empresas consumidoras de energia elétrica que desejam explorar a migração para o mercado livre de energia. Promovido pelo Sindistal (Sindicato das Indústrias de Instalações Elétricas) em parceria com a Firjan, o evento aconteceu na quinta-feira, dia 8, e reuniu empresários de diversos setores interessados em compreender melhor os desafios e oportunidades dessa transição.

A programação contou com apresentação de Tatiana Lauria, especialista em Infraestrutura da Firjan, e Laís Tovar, superintendente em experiência do cliente da Light. Henrique Nora Júnior, presidente da Firjan Sul Fluminense, fez a abertura do evento e destacou a potencialidade da migração.

“Nosso objetivo é proporcionar conhecimento qualificado para nossos associados, apresentando oportunidades concretas de redução da conta de energia e, consequentemente, elevando a competitividade industrial”, observou Nora.

O diretor-executivo do Sindistal, Oldemar Boechat, frisou que o objetivo de eventos como esse é criar uma ponte entre os setores, “facilitando a troca de informações sobre o mercado livre, esclarecendo contratos e oferecendo soluções práticas para que as empresas possam otimizar suas operações de forma eficiente e segura”.

Economia comprovada

O evento também contou com a participação do presidente do Conselho de Competitividade da Firjan, Felipe Méier, que reforçou sobre as vantagens para indústrias com alto custo de energia. A exemplo desse resultado, o assessor da presidência de Produção da INB – Indústrias Nucleares do Brasil, em Resende, Jorge Conceição, detalhou os benefícios gerados à empresa desde a transição.

“Desde que migramos para o mercado livre de energia em 2022, a INB conseguiu economizar R$ 4,5 milhões apenas nos primeiros nove meses. Hoje, a economia mensal é de cerca de R$ 500 mil, com um custo de R$ 68,78 por megawatt-hora. Esses resultados reforçam a importância estratégica dessa decisão para a sustentabilidade financeira e operacional da empresa”, evidenciou Jorge, que também é membro dos conselhos de Energia Elétrica e do Sul Fluminense da Firjan.

O encontro fomentou o relacionamento das indústrias com as principais comercializadoras de energia do mercado, que também são associadas ao Sindistal: Sistab Energia, Genial Investimentos, Grupo Quanta, Sage Inteligência Energética e Tyr Energia.

Além dos painéis técnicos, o encontro ofereceu uma consultoria personalizada das comercializadoras aos empresários, que auxiliaram na identificação de oportunidades para redução de custos energéticos.

Nora Júnior ressaltou ainda a relevância do mercado livre de energia no contexto atual, mencionando que “as empresas que participaram deste evento puderam entender melhor o funcionamento do mercado livre, com informações que ajudarão a tomar decisões mais embasadas sobre a migração. O painel técnico proporcionou um panorama do papel das distribuidoras no contexto moderno do setor elétrico, levando em conta a transição energética, a digitalização e as novas fontes de energia”.