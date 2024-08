Um incêndio em um carro está causando grandes transtornos no trânsito na Rodovia dos Metalúrgicos, em Volta Redonda, no começo da noite desta terça-feira (dia 13). O veículo está próximo do acesso ao Mergulhão Marco Antônio dos Reis, no bairro Colina.

A situação gerou um trânsito intenso na área, afetando a fluidez do tráfego tanto no sentido Jardim Belvedere como em direção ao Aterrado. Equipes de emergência já foram acionadas para controlar o incêndio e liberar a via.

Mais informações serão divulgadas em breve.

Foto: Folha do Aço