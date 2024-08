Um motorista de 47 anos foi preso na noite de segunda-feira (dia 12), na Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia, por dirigir sob influência de álcool. O veículo que ele conduzia – um caminhão Mercedes-Benz com placas do Rio de Janeiro – foi abordado por agentes da Polícia Rodoviária Federal por volta das 20h, na altura do km 324. Durante a abordagem, os policiais notaram sinais evidentes de embriaguez no motorista, que apresentava hálito alcoólico, fala desconexa e dificuldades motoras.

O condutor estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria “B” – inadequada para a condução de caminhões – vencida desde 2023. O veículo também apresentava licenciamento vencido desde 2020.

Submetido ao teste do etilômetro, o motorista teve um resultado de 0,91 mg/L de álcool, configurando crime de trânsito conforme o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. A prisão em flagrante foi realizada e o homem foi levado à 99ª DP (Itatiaia) para a lavratura do Registro de Ocorrência. Além da prisão, foram aplicadas multas totalizando R$ 4.010,34 e o caminhão foi removido para o pátio da Unidade Operacional de Floriano.

Foto: Divulgação/PRF