A família de José Carlos, de 59 anos, conhecido como “Santana”, está em busca de informações sobre seu paradeiro após ele desaparecer na tarde de terça-feira (dia 13). Segundo relatos dos familiares, Santana foi visto pela última vez retornando do trabalho, quando parou em um estabelecimento às margens da Via Dutra. Desde então, ele não foi mais visto.

No momento de seu desaparecimento, Santana vestia uma touca, uma blusa de frio preta e carregava uma mochila nas costas. Ele é descrito como um homem de aproximadamente 1,63m, bem magro, com cabelos brancos, tatuagens no braço e usa óculos.

A família está desesperada por notícias e pede que qualquer pessoa que tenha informações sobre José Carlos entre em contato pelo número (24) 99847-9636 ou diretamente com a polícia através do 190.

Foto: Arquivo pessoal