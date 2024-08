Agentes da 93ª DP (Volta Redonda) prenderam em flagrante, na manhã deste domingo (dia 18), um jovem de 21 anos no bairro São João. A prisão ocorreu por volta das 10h30, após a polícia receber informações do setor de inteligência da unidade, que identificou a atuação de um motoboy a serviço do tráfico de drogas na região.

Os policiais, em campana próximo a um bar no bairro São João, observaram um jovem entregando dinheiro ao motoboy, que saiu rapidamente e retornou cerca de 20 minutos depois. Nesse momento, ele foi surpreendido e detido pelos agentes. Durante a abordagem, o usuário, de 19 anos, confessou que havia encomendado drogas com o motoboy, pagando R$ 20 pela entrega e R$ 60 pela cocaína.

O motoboy confessou a prática do crime e revelou que as drogas eram provenientes do Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho. Ele também confirmou o valor cobrado pelo “serviço”.

Segundo a Polícia Civil, o caso evidencia a sofisticação e adaptabilidade das organizações criminosas, que utilizam motoboys para o transporte rápido e discreto de drogas, aproveitando-se da facilidade de circulação desses profissionais em áreas urbanas.

O rapaz foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação