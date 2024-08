A Brasilata, fabricante de latas de aço no país desde 1955, está com vagas abertas para diversos cargos em Barra do Piraí e Volta Redonda.

Com quatro plantas fabris – São Paulo (SP), Estrela (RS), Rio Verde (GO) e Recife (PE) e uma unidade distribuidora no Rio de Janeiro (CIMEP), a empresa conta com mais de 1000 colaboradores.

Os interessados devem acessar o site https://brasilata.gupy.io/ para se candidatar.

Vagas abertas são:

Assistente de Logística – Brasilata – Barra do Piraí

Técnico de Segurança do Trabalho – Brasilata – Barra do Piraí

Assistente de Compras – Brasilata – Volta Redonda

Assistente de TI – Brasilata – Barra do Piraí

Coordenador de Litografia – Brasilata – Barra do Pirai

Coordenador de Produção – Brasilata – Barra do Piraí

Envernizador de Litografia – Brasilata – Barra do Piraí

Mecânico de Produção (Estamparia) – Brasilata – Barra do Pirai

PCD – Operador de Produção – Brasilata – Barra do Piraí

Programador e Operador de CNC – Brasilata – Barra do Pirai

Torneiro Mecânico – Brasilata – Barra do Piraí

Entre os benefícios, estão:

Assistência médica;

Assistência odontológica (opcional);

Refeição no local de trabalho;

Auxílio transporte ou fretado;

Estacionamento gratuito;

Bolsa de estudo;

Seguro de vida;

Licença maternidade estendida;

Participação nos Lucros e Resultados.