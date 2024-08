Um acidente envolvendo uma carreta na manhã desta quarta-feira (dia 21) causou a interdição total da Rodovia Presidente Dutra, na altura de Piraí. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o fato ocorreu por volta das 08h30, no km 233 da pista sentido Rio de Janeiro, pouco antes da descida da Serra das Araras.

A carreta, que transportava placas de MDF, perdeu o controle e “deu L”, colidindo com um barranco. Parte da carga caiu sobre a pista, bloqueando completamente o tráfego no sentido Rio. Felizmente, ninguém ficou ferido.

De acordo com o motorista da carreta, o veículo começou a apresentar problemas após ele ouvir um barulho estranho, momento em que perdeu o controle e a carreta fez o “L”. Equipes da PRF e da concessionária CCR NovaDutra foram acionadas e estão trabalhando no local para remover a carga e liberar a via.

Por volta das 9h, segundo a CCR, havia um congestionamento de cerca de dois quilômetros no trecho. A via foi liberada às 9h30.

Foto: Divulgação/PRF