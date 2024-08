No último dia 17 de agosto, o Brasil perdeu um dos maiores ícones da televisão: Silvio Santos. O apresentador faleceu em São Paulo, aos 93 anos, em decorrência de uma broncopneumonia após infecção por influenza A (H1N1). Com sua irreverência, simpatia e carisma inigualáveis, Silvio conquistou gerações de telespectadores e deixou uma marca que não pode ser apagada na história da TV brasileira.

Sua presença aos domingos no ‘Baú da Felicidade’ e em outros programas é uma memória afetiva para muitos brasileiros. Entre as muitas histórias emocionantes proporcionadas por Silvio Santos, destaca-se uma que tem origem em Volta Redonda. Em 1993, Dario da Costa Ribeiro viveu um momento inesquecível no palco do programa ‘Festival da Casa Própria’.

Sempre fiel ao seu hábito de comprar o carnê do ‘Baú da Felicidade’ na esperança de ser sorteado, o então metalúrgico da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) mal podia acreditar quando recebeu ligações de parentes informando que seu nome havia sido anunciado na TV. Ele foi selecionado para a disputa final de uma casa no famoso ‘Pião da Casa Própria’.

​Acompanhado pela família, Dario viajou para os estúdios em São Paulo e enfrentou o desafio final: girar o pião e obter o número mais alto, em disputa com outro participante. Com a sorte a seu favor e a icônica trilha sonora do programa, o número quatro garantiu a vitória. Sua esposa, Maria Rosa, seus filhos Ivanir, Irani e Carlos, e seu neto Leandro celebraram a conquista no palco, marcando a realização de um desejo antigo. Ivanir Ribeiro recorda com carinho o apoio recebido.

“Após a vitória do meu pai, a equipe do programa veio até Volta Redonda para nos ajudar na busca pela casa. Todos foram extremamente atenciosos, desde a alimentação até a maquiagem, e nos trataram com muito carinho. A experiência de estar perto de um ícone da televisão fez desse um dia inesquecível para nossa família. Nunca esqueceremos o quanto fomos bem tratados e o impacto positivo disso em nossas vidas”, recorda a filha de Dario.

A residência adquirida ficava no bairro Nove de Abril, na divisa entre Volta Redonda e Barra Mansa. Hoje, o imóvel já não pertence mais à família do aposentado, que atualmente mora no bairro Monte Castelo.

Na memória

Aos 91 anos, Dario lamentou a morte do apresentador. Para ele, a memória de Silvio Santos vai além do presente que recebeu. “Silvio mudou a vida de muitas famílias. Ele sempre foi generoso, representando esperança e felicidade para diversas gerações”, recorda com emoção.

Leandro Ribeiro, neto de Dario, acredita que o legado do apresentador permanecerá vivo não só na memória de sua família, mas também na de milhões de brasileiros. “Aos domingos, quando as famílias se reuniam em frente à TV, Silvio era uma presença constante que nos fazia rir e acreditar em um futuro melhor. Seu impacto na vida de tantas pessoas é inesquecível.”