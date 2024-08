A população de Volta Redonda continua a ser surpreendida com novos termos aditivos em contratos assinados pela administração do prefeito e candidato à reeleição, Neto (PP). Desta vez, a prorrogação se refere à obra de execução da Praça da Escola Técnica Pandiá Calógeras (ETPC), no bairro Sessenta.

De acordo com o termo aditivo nº 3, publicado no Diário Oficial na semana passada, a Prefeitura estendeu por mais seis meses o prazo para que a empresa Grupo VR Comércio e Serviço entregue a obra. Originalmente, a revitalização da praça deveria ter sido concluída em janeiro deste ano, 180 dias após o início dos serviços, conforme estipulado no contrato inicial (031/2023).

Para quem não se recorda, a área de esporte e lazer, uma das mais apreciadas da cidade, passou por uma longa reforma durante o quarto mandato do prefeito Neto. Como de costume, houve atrasos, e a revitalização, iniciada em 2014, só foi finalizada em dezembro de 2016. Naquela ocasião, partes do projeto básico foram deixadas de lado para que a inauguração pudesse ocorrer antes do término do mandato, com um investimento superior a R$ 2,3 milhões, obtidos por intermédio de um convênio com a Caixa Econômica Federal.

Sete anos depois, e com Neto novamente no poder, a Praça da ETPC voltou a ser alvo de investimentos públicos em 2023. Desde então, o custo inicial de R$ 2,6 milhões já recebeu um reajuste de 3,43%, equivalente a um acréscimo de R$ 151 mil, conforme aditivo nº 2, concedido no início de junho deste ano.

Além disso, em janeiro passado, o prazo da obra já havia sido prorrogado por 180 dias com o aditivo nº 1.

O projeto atual prevê nova pavimentação, construção de pista de caminhada, reconstrução de calçadas, remodelação dos jardins e áreas de lazer, além da troca da iluminação. Também estão previstas a construção de uma quadra de basquete, duas de futevôlei, a revitalização do campo de futebol society e da quadra de tênis.

Falta de zelo

A reforma da Praça da ETPC, no bairro Sessenta, reflete a falta de cuidado com o espaço público e com os recursos dos contribuintes. Desde o início da revitalização da Rua 33, que fica a poucos metros do local, obra essa que também vem se arrastando, a tradicional área de esporte e lazer foi transformada em um canteiro de obras, recebendo caminhões e materiais para a revitalização da via, que também tem enfrentado atrasos.

Vale lembrar que, em 1º de setembro de 2023, a Folha do Aço alertou que, considerando a proximidade do período chuvoso e outras questões, a obra provavelmente se arrastaria por mais tempo. A previsão otimista é de que a reabertura completa da praça ocorra apenas às vésperas das eleições de 2024. Não é necessário ser vidente para prever atrasos nas obras do governo do prefeito Neto.

Antes do início dessa prolongada reforma, o espaço era frequentado diariamente por estudantes e atletas amadores que praticavam diversas modalidades esportivas, como futebol, skate e tênis.