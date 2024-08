Um homem de 37 anos foi brutalmente assassinado na madrugada de segunda-feira (dia 26) na Rua 29 de Setembro, no bairro Carambita, em Valença. A ocorrência, inicialmente registrada como um acidente de trânsito, revelou-se um homicídio doloso após as investigações da Polícia Militar.

De acordo com testemunhas, o ciclista estava pedalando quando foi atingido por um veículo GM Ônix de cor azul. Após o impacto, o motorista desceu do carro e disparou várias vezes contra a vítima. Mesmo após os disparos, o agressor voltou ao veículo e atropelou o ciclista, arrastando-o pela via.

A perícia foi acionada ao local, onde foram encontradas oito cápsulas de munição calibre 9mm. Além da bicicleta da vítima, um chinelo e um boné também foram recolhidos como evidências. Imagens de câmeras de segurança da região foram analisadas, mas as condições climáticas adversas dificultaram a identificação da placa do veículo envolvido.

A vítima possuía um histórico criminal, com registros por tráfico de drogas, lesão corporal e resistência à prisão, e havia sido liberado recentemente. Moradores informaram que ele tinha desavenças com um indivíduo envolvido com o tráfico de drogas e que atualmente residia em Juiz de Fora, Minas Gerais.

O caso foi registrado na 91ª DP (Valença) como homicídio doloso e as investigações estão em andamento para identificar e prender o autor do crime.