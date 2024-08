Oração, reflexão e missão serão os pilares do I Congresso Mariano da Diocese de Barra do Piraí – Volta Redonda, que acontecerá na próxima semana, entre os dias 2 e 8 de setembro. O congresso se aprofundará nos Dogmas Marianos no Ano da Oração, convocado pelo Papa Francisco.

Para a primeira edição do Congresso, o tema escolhido é “Com Maria, peregrinos de Esperança” e o lema é “Perseveravam na oração com Maria, a mãe de Jesus” (Atos 1, 14). Além das atividades religiosas, os fiéis participarão de momentos culturais e sociais.

O Congresso marcará os 170 anos da promulgação do Dogma da Imaculada Conceição pelo Papa Pio IX, na bula Ineffabilis Deus, de 1854. Na ocasião, também será refletido os 50 anos da Exortação Apostólica Marialis Cultus, do Papa São Paulo VI, de 1974.

Dom Luiz Henrique, Bispo Diocesano, relembra que todos são convidados a participar deste momento especial. “Venha participar conosco, prepare sua caravana. É importante lembrar que todos devem vir com suas identificações das Pastorais e Movimentos. Sem dúvidas, será um momento marcante para nossa Diocese”, disse o Bispo.

O Padre Lucas Krauss, coordenador do Congresso, ressalta que o momento será de profunda reflexão e devoção. “Teremos a oportunidade de exercer a missão, indo às ruas com a capelinha missionária, dando testemunho de nossa fé. Aprofundaremos, durante a semana, nossa doutrina com as catequeses marianas. Nossos jovens são convidados a participar dos momentos culturais no sábado. Em especial, no domingo, acontecerá o grande encerramento do Congresso, com a Santa Missa, procissão luminosa e a renovação da consagração a Nossa Senhora por toda a nossa Diocese”, comentou o Padre.

Programação do I Congresso Mariano Diocesano

Abertura -02/09, às 19 horas: Santa Missa no Santuário Mariano da Medalha Milagrosa, em Volta Redonda

Encerramento – 08/09

Co-Catedral Nossa Senhora da Conceição, Conforto

15 horas- Acolhida

16 horas- Terço Mariano

17 horas – Santa Missa seguida de Procissão Luminosa até a Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, concluindo com coroação de Nossa Senhora e renovação da consagração da Diocese.

Os fiéis poderão levar 1kg de alimento não perecível para colaborar com as obras de caridade. Durante o evento, haverá praça de alimentação. Confira a programação completa aqui.