Os alunos da Escola Municipal Especializada Dr. Hilton Rocha, pertencente à rede pública de ensino de Volta Redonda, terão que aguardar até março de 2025 para acessar as novas instalações da unidade. Para variar, a Prefeitura prorrogou o prazo de conclusão da obra por mais 210 dias, que estava inicialmente previsto para agosto de 2024.

Localizada no bairro Voldac, a Escola atende cerca de 70 alunos matriculados, divididos entre crianças, adolescentes e adultos, oferecendo Atendimento Educacional Especializado (AEE) no contraturno e reabilitação para pessoas com deficiência visual.

No último dia 22, o governo municipal concedeu o terceiro termo aditivo ao contrato, com acréscimo de R$ 165 mil ao valor inicialmente orçado de R$ 3,4 milhões. Com este aumento, somado ao primeiro aditivo de R$ 379 mil, o custo total da obra já subiu 15,9%.

No início do mês, a secretaria municipal de Comunicação (Secom) informou que diversas etapas da obra foram concluídas. O primeiro andar já conta com alvenaria, instalações hidráulicas e elétricas finalizadas, além do poço para o elevador. O revestimento com pastilhas cerâmicas está 60% concluído.

No segundo andar, 90% das instalações hidráulicas e elétricas e 80% da alvenaria foram finalizados, com 60% dos cômodos revestidos. No terceiro andar, 75% da alvenaria está pronta. Na área externa, 70% do emboço e 90% das instalações de esgoto e drenagem já foram completados.

As equipes da Lopes Construtora e Estrutura Metálica estão focadas no acabamento dos cômodos restantes, na construção do muro de contenção da garagem, na aplicação de emboço nas fachadas laterais e na instalação de caixonetes para portas de madeira.

O antigo prédio da escola, que contava com dois andares parcialmente utilizados, está sendo reformado e ampliado. O novo projeto inclui salas para estimulação precoce e visual, de estar, de avaliação, de informática, de música, de alfabetização, de apoio, além de Direção e Secretaria. Também serão incluídos refeitório, banheiros acessíveis, elevador, cozinha, despensa, depósito, auditório e biblioteca.

Jardim Sensorial

Pelo projeto, o terceiro pavimento abrigará um Jardim Sensorial, destinado a atividades de exploração sensorial, permitindo aos estudantes interagir com diferentes texturas, cheiros e sabores das plantas. Este andar também contará com espaços para fisioterapia, circulação, depósitos e um banheiro acessível.

A expectativa é que a nova estrutura da Escola Dr. Hilton Rocha esteja concluída em março de 2025, oferecendo um ambiente mais adequado e acessível para o atendimento especializado da unidade.

Foto: arquivo/divulgação