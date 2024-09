Barra Mansa e Resende, no Sul Fluminense, estão entre os municípios que mais registraram flagrantes de alcoolemia durante o último fim de semana, segundo a Operação Lei Seca. Realizada entre a última sexta-feira (dia 30) e o domingo (dia 1º), a operação autuou 500 condutores por dirigirem sob influência de álcool em todo o estado do Rio de Janeiro.

Com o objetivo de reduzir acidentes de trânsito e salvar vidas, a Operação Lei Seca é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Governo do Rio de Janeiro, em parceria com o Detran e a Secretaria de Estado da Polícia Militar. Desde seu lançamento em 2009, a operação realiza blitzes em vias estratégicas, onde condutores são submetidos ao teste do etilômetro, popularmente conhecido como bafômetro.

Entre os municípios com maior número de autuações, além de Barra Mansa e Resende, destacaram-se Macaé, Magé e o bairro de Irajá, na capital fluminense. Nas 33 ações de fiscalização realizadas, 3.131 condutores foram abordados, resultando em uma taxa média de alcoolemia de 16%.

Em Barra Mansa, a média de alcoolemia registrada entre sábado e domingo foi de 20,4%, enquanto em Resende, durante uma blitz realizada na sexta-feira, essa taxa chegou a 22,4%. Em Resende, 26 motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool, entre os 116 testados.

Além da fiscalização, a Operação Lei Seca também tem um forte caráter educativo, promovendo a conscientização sobre os perigos da embriaguez ao volante, buscando evitar que tragédias ocorram nas estradas fluminenses.

Foto: Divulgação