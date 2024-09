Uma ação policial ocorrida na noite da quinta-feira (dia 5), em Barra Mansa, resultou na prisão de um indivíduo de 31 anos com uma extensa ficha criminal. Ele é apontado como chefe do tráfico na área central da cidade. A operação aconteceu na Rua Luís Ponce, no centro de Barra Mansa, e destacou-se pelo resgate de uma vítima em estado crítico.

Por volta das 22h, a guarnição, composta pelo 1º Sargento PM Pablo, 3º Sargento PM Madeira, 3º Sargento PM Werneck, Cabo PM Tulio e Soldado PM Romero, avistou o alvo em atitude suspeita, segurando uma mulher de 42 anos pelo braço e conversando de forma agressiva com ela e sua filha, de 23 anos. O homem, que portava um simulacro de arma de fogo, tentou fugir ao perceber a presença policial, levando os agentes a utilizar o uso progressivo da força para contê-lo.

A situação se agravou quando os policiais observaram o estado da vítima. Ela estava com múltiplas lesões visíveis, incluindo fraturas no rosto, hematomas e escoriações. A mulher relatou que estava em cárcere privado há vários dias, impedida de sair de casa, ir ao trabalho e contatar familiares. Além disso, seu cabelo foi cortado como forma de tortura e seu celular foi quebrado para evitar pedidos de socorro.

A vítima foi imediatamente encaminhada para a Santa Casa de Barra Mansa, onde foram confirmadas fraturas no rosto e outras lesões graves. O agressor foi inicialmente levado ao hospital para exames e, em seguida, à 90ª DP. A vítima confirmou que ele a agredia frequentemente e a mantinha em cativeiro.

Em sede policial, foi confirmado que o homem possuía um mandado de prisão em aberto por porte ilegal de arma de fogo. Ele foi formalmente acusado de lesão corporal com base na Lei Maria da Penha e sequestro ou cárcere privado, conforme o artigo 148 do Código Penal. O rapaz permanece preso e está sendo investigado por seu envolvimento no tráfico de drogas e nos recentes homicídios ocorridos na Rua Jorge Lossio.