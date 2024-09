Um motociclista encontrou, por volta das 12h desta segunda-feira (dia 9), uma tartaruga marinha viva no canteiro central da Rodovia Presidente Dutra, na altura do km 245, em Piraí. O animal foi recolhido e levado até a base da CCR RioSP no km 264, em Volta Redonda, onde foi feito contato com a Polícia Rodoviária Federal para informar sobre o fato.

Colaboradores da concessionária informaram que a tartaruga será encaminhada para Itacuruçá, no Rio de Janeiro, onde será integrada ao projeto de monitoramento da bacia de Santos, promovido pela Petrobrás. Este projeto visa a proteção da fauna marinha e abrange municípios litorâneos dos estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro.

A CCR assumiu a responsabilidade pelo resgate e pela transferência do animal para um local seguro.

Foto: Divulgação/PRF