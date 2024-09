Nas edições do Diário Oficial de Volta Redonda, é comum encontrar contratos firmados pela Prefeitura para reformas nas escolas da rede pública municipal. Contudo, também é frequente que essas reformas extrapolem os prazos inicialmente previstos, resultando em aumentos consideráveis no custo final das obras.

Um exemplo claro é o da Escola Municipal Paulo VI e do Centro Municipal de Educação Infantil Aracy Carvalho Di Biase, ambos localizados no bairro Açude I. Em janeiro de 2023, foi assinado um contrato com a empresa Machado e Máximo Comércio e Serviços para a reforma completa dessas unidades, com prazo de seis meses para a conclusão. No entanto, já estamos em setembro de 2024, e a obra ainda não foi finalizada.

Ao longo desse período, foram concedidos oito termos aditivos, que prolongaram o prazo e elevaram o custo total da reforma para mais de R$ 1,2 milhão. Esse valor, embora significativo, corresponde a cerca de 10% do montante que a Prefeitura planeja investir em outro projeto: a construção de uma nova sede para a secretaria municipal de Educação (SME).

Atualmente localizada no bairro Niterói, a sede da SME será transferida para a Ilha São João. Segundo o governo municipal, a mudança é necessária porque o espaço atual não atende mais à demanda crescente da secretaria. A justificativa foi apresentada no edital de concorrência pública nº 90015/2024, lançado recentemente.

As propostas para a construção da nova sede começaram a ser recebidas na terça-feira (dia 3), e a licitação está marcada para o dia 19 de setembro, às 9h. O processo será realizado na modalidade de menor preço global, e o custo estimado pela Prefeitura é de R$ 11,1 milhões.

Com esse valor, seria possível reformar ou até construir diversas escolas públicas, melhorando significativamente a infraestrutura educacional da cidade e os seus indicadores no Ranking de Eficiência dos Municípios (REM-F).

Projeto ambicioso para a nova sede da Educação

O novo prédio da Secretaria Municipal de Educação de Volta Redonda será construído em uma área de 155 mil metros quadrados, na Ilha São João. A nova sede contará com gabinetes e salas para os diversos departamentos da pasta, além de refeitório, copa, depósito, auditório, estúdio de TV e camarim.

O projeto especifica o uso de materiais de alta qualidade, como granito de mármore absoluto marrom, piso em tábua corrida, paredes revestidas até o teto e forro de gesso. O espaço também será equipado com cerca de 70 aparelhos de ar condicionado. A previsão para a conclusão da obra é de 12 meses.

Enquanto a construção da nova sede avança com grandes expectativas, muitas escolas da cidade enfrentam atrasos nas reformas e falta de recursos. A disparidade entre o investimento na nova sede e o ritmo lento das obras nas escolas públicas levanta questionamentos sobre as prioridades da administração municipal e o impacto dessas escolhas na qualidade da educação em Volta Redonda.