Uma ação conjunta entre policiais civis da 93ª DP (Volta Redonda) e policiais militares resultou na apreensão de 25 tabletes de maconha em uma casa no bairro Vila Brasília. A operação foi realizada na tarde desta sexta-feira (dia 13), sob a coordenação do delegado titular Vinícius Coutinho e do delegado assistente José Carlos Neto.

Após trabalho de inteligência e monitoramento, os policiais conseguiram localizar uma residência onde estavam armazenadas drogas recebidas na madrugada e que seriam distribuídas na noite desta sexta feira. O morador do local e responsável pela guarda da droga conseguiu fugir do cerco policial. O homem já foi identificado pelos policiais.

Segundo a Polícia Civil, a apreensão é um passo importante no combate ao tráfico de drogas da localidade. O preso será recolhido ao sistema penitenciário, onde permanecerá acautelado e a disposição da Justiça.

Foto: Divulgação