Uma ação da Polícia Militar realizada no domingo (dia 15), em Valença, resultou na prisão de um jovem, de 25 anos, por posse irregular de arma de fogo. O fato ocorreu na Rua Carlos Januzi, no bairro São José das Palmeiras.

A operação foi desencadeada após uma denúncia informando que o rapaz e um comparsa estariam de posse de entorpecentes na residência de um deles. A equipe do Grupo de Ações Táticas (GAT) do 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foi mobilizada para verificar a situação.

Ao chegar no local, os policiais observaram a dupla saindo da casa. Um deles, que estava em uma motocicleta, tentou fugir em alta velocidade. No entanto, os policiais conseguiram interceptá-lo. Durante a abordagem, foi encontrada uma arma de fogo, um revólver calibre .32, em sua cintura, juntamente com quatro munições intactas, um iPhone e R$ 370 em espécie.

O jovem foi preso e conduzido à delegacia de Valença, onde a ocorrência foi registrada. O rapaz foi enquadrado no artigo 14 da Lei 10.826/03, conhecida como Estatuto do Desarmamento, que trata da posse ilegal de arma de fogo.