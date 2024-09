Uma ação coordenada pela Polícia Civil e realizada pela equipe do 10º Batalhão da Polícia Militar resultou na prisão de dois indivíduos – de 18 e 21 anos – e na apreensão de uma considerável quantidade de entorpecentes em uma casa localizada na Granja Califórnia, em Paty do Alferes. De acordo com a polícia, a residência alvo estava sendo utilizada como ponto de venda de drogas.

Durante observação do local, os agentes notaram dois homens realizando constantes entradas e saídas do imóvel, além de atenderem usuários de drogas. A situação se intensificou quando um dos homens fez uma declaração audível sobre os preços das drogas disponíveis, referindo-se a valores de R$ 40 para a cocaína e R$ 50 para a maconha. A abordagem foi feita e os dois suspeitos tentaram fugir, sendo rapidamente contidos pelos policiais.

Durante a revista, a polícia encontrou uma sacola preta escondida sob roupas sujas nos fundos da casa. No local, foram apreendidos 131 tiras de erva seca prensada, totalizando aproximadamente 1,46 kg, e 37 sacolé contendo pó branco semelhante à cocaína, com um peso total de 51 gramas. Também foram encontrados R$ 271 em espécie e vários aparelhos celulares, todos bloqueados.

As buscas subsequentes revelaram ainda uma planta em vaso com características similares à maconha, além de mais drogas e dinheiro na varanda da residência e em uma pilha de roupas sujas. A polícia identificou e apreendeu um total de 106 tiras de maconha e 24 sacos de pó semelhante à cocaína.

Os dois indivíduos foram encaminhados à 96ª DP, onde foram formalmente presos em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, conforme os Artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. A perícia confirmou a composição das drogas apreendidas, que incluem 51g de cocaína e 1,46kg de maconha. Além disso, um dos suspeitos tinha em sua posse um Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) de uma motocicleta anteriormente apreendida por envolvimento com o tráfico.

Foto: Divulgação