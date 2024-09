O deputado estadual Jari Oliveira (PSB) encaminhou ofício ao DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) nessa terça-feira, dia 18, pedindo intervenção urgente em trecho da Rodovia do Contorno, em Volta Redonda. O parlamentar constatou o surgimento de um buraco, que tem aumentado de tamanho rapidamente, próximo à pista ao lado do trevo no bairro Jardim Vila Rica.

“A situação é extremamente preocupante. O buraco está aumentando, colocando em risco a integridade das pistas de rolamento e, por consequência, a segurança dos motoristas que ali trafegam. Diante da gravidade, solicitei que sejam tomadas medidas urgentes para sanar o problema e garantir a segurança dos cidadão e a continuidade do fluxo de veículos na via. É importante que a intervenção aconteça antes do período das chuvas para evitar que a rodovia, de grande importância para Volta Redonda e toda a região, seja fechada”, alertou Jari.

Com a confirmação da federalização da rodovia, que liga a Rodovia Lúcio Meira (BR-393) à BR-116, a Via Dutra, com pouco mais de doze quilômetros, o trecho está oficialmente sob administração da Superintendência Regional do DNIT do Estado do Rio de Janeiro. Assim, o deputado segue em contato com o órgão para garantir a manutenção periódica de todo a rodovia.

Desde quando esteve pela primeira vez na Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro), entre 2021 e 2022, e após assumir o mandato no ano passado, o deputado mantém reuniões periódicas com o DNIT na busca por mais segurança para motoristas que trafegam pela Rodovia do Contorno e para os moradores dos condomínios construídos às margens da pista.

A pedido dele, foram implantados a faixa de pedestre elevada e os quebra-molas no trecho de acesso ao Condomínio Jardim Mariana, local que registrava grande número de acidentes. Jari também solicitou os serviços de recuperação asfáltica, reforço na sinalização horizontal, roçada na vegetação às margens da pista, além de limpeza das sarjetas para evitar obstrução da passagem das águas pluviais.

“A manutenção da Rodovia do Contorno é uma luta antiga nos nossos mandatos no legislativo. Viemos relatando periodicamente ao DNIT que em poucos anos de uso a pavimentação ficou em péssimo estado, provocando muitos acidentes, inclusive com mortes. Ressaltamos também que a rodovia precisa de manutenção constante para garantir a segurança de motoristas que trafegam pela via e moradores dos condomínios em suas margens. Vamos seguir acompanhando e cobrando os serviços”, afirmou Jari.