Agentes do Sistema Integrado de Segurança de Volta Redonda, composto por policiais militares do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança) e um guarda municipal, detiveram nessa terça-feira (dia 17) dois homens por posse e uso de drogas, no bairro Retiro. A dupla foi flagrada com dois sacolés de maconha, três pinos de cocaína e dois celulares.

Os agentes chegaram até os suspeitos durante um patrulhamento pela Rua Esmeralda, no bairro Retiro. Ao avistarem a viatura do Sistema Integrado de Segurança, um deles se desfez de um objeto que estava em sua mão, o que chamou atenção dos agentes. Os suspeitos foram abordados e os entorpecentes encontrados com eles.

Os homens foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil (93ª DP), ouvidos e autuados por posse e uso de drogas. Eles responderão em liberdade.

O secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, destacou a efetividade do sistema, que é suplementar ao policiamento ostensivo do município, otimizando os recursos da Polícia Militar e da Guarda Municipal.

“O Sistema Integrado de Segurança é um serviço suplementar ao que a Polícia Militar e a Guarda Municipal fazem, não substituindo os canais de emergência, como o 190 da Polícia Militar e o 153 da Guarda Municipal. Parabenizo os agentes que têm atuado na prevenção através da proximidade com a população, em patrulhamentos que alcançam todos os bairros de Volta Redonda. A orientação é clara: tolerância zero com o crime”, enfatizou coronel Henrique.

Foto: Divulgação/Semop.