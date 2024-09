Na manhã desta quinta-feira (dia 19), policiais militares do 10º BPM prenderam um homem, de 29 anos, por tráfico de drogas no bairro Vadinho Fonseca, em Valença. A operação foi desencadeada após denúncias de que o suspeito, que utilizava tornozeleira eletrônica, estaria comercializando entorpecentes na região.

De acordo com informações recebidas pela polícia, o suspeito escondia drogas no quintal da casa de uma mulher, que aluga a residência do pai do próprio acusado. Segundo a denúncia, ele pulava o portão da casa para buscar os entorpecentes, armazenados nos fundos da propriedade, e os revendia.

A equipe policial se dirigiu ao local e, com a permissão da moradora, realizou buscas no quintal. Os agentes encontraram drogas escondidas em buracos na parede. Foram apreendidos 34 tiras de maconha prensada, 73 invólucros de maconha, 63 pinos de cocaína, além de sacolés utilizados para embalar os entorpecentes.

Após a apreensão, os policiais tentaram localizar o suspeito em sua residência, mas sem sucesso. O caso foi apresentado na 91ª DP, onde o delegado enquadrou o acusado no artigo 33 da Lei 11.343/06, que trata do tráfico de drogas. Ele já possui antecedentes criminais, incluindo furto e ameaça, o que agrava sua situação judicial. Ele permanecerá à disposição da justiça.

O material apreendido será encaminhado para perícia no Posto Regional de Polícia Técnica e Científica de Barra do Piraí.

Foto: Divulgação