Três homens – um de 20 anos e outros dois com idades entre 35 e 40 anos – foram confirmados como vítimas fatais no grave acidente de ônibus que ocorreu na manhã deste sábado (dia 21), na descida da Serra das Araras. Outras 11 pessoas ficaram feridas e foram levadas para o Hospital Geral de Nova Iguaçu e para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda.

O veículo transportava uma equipe de futebol americano que vinha de Curitiba/PR e estava a caminho de uma partida no Rio de Janeiro, onde jogariam contra o Flamengo Imperadores no Esporte Clube Anchieta, pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. A partida estava marcada para as 14h de hoje.

O ônibus fretado transportava mais de 40 passageiros, incluindo os jogadores, quando tombou na rodovia na altura do km 225. As equipes de resgate continuam no local prestando socorro aos feridos e investigando as causas do acidente.

O Coritiba Crocodiles divulgou uma nota de pesar em seu perfil no Instagram. “É com profunda tristeza e consternação que confirmamos a notícia do trágico acidente envolvendo o ônibus que transportava nossa equipe, o Coritiba Crocodiles, na manhã deste sábado (21/09), a caminho do Rio de Janeiro. O acidente ocorreu por volta das 10h, na descida da Serra das Araras, em Piraí (RJ), na altura do km 225. No ônibus, que transportava 43 passageiros, foram confirmadas três mortes. Estamos acompanhando de perto a situação e dando o suporte necessário às pessoas feridas e suas famílias. A equipe estava a caminho de um importante compromisso contra o Flamengo Imperadores, pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Americano, em partida que aconteceria às 14h no Esporte Clube Anchieta. Diante dessa tragédia, todos os nossos esforços estão concentrados em apoiar os membros da equipe e seus entes queridos. Nossos corações estão em luto, e pedimos a todos que enviem suas orações e energias positivas”.

Foto: Divulgação/PRF