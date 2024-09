Um Fiat Toro foi consumido por um incêndio no fim da manhã desta terça-feira (dia 24), na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. O fato ocorreu na esquina entre as ruas Doze e a 25-A, e rapidamente chamou a atenção de pedestres e motoristas que passavam pela região.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e atuou no combate às chamas. Até o momento, as causas do incêndio ainda não foram determinadas. Não há relatos de feridos.

Por conta do ocorrido, o trânsito na região flui de forma lenta, exigindo paciência dos condutores que trafegam pelas proximidades.

Mais informações serão divulgadas assim que novos detalhes forem apurados.

Foto: Divulgação/Redes Sociais