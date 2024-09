A Polícia Federal cumpriu, nesta quarta-feira (dia 25), três mandados de busca e apreensão no Estado do Rio de Janeiro durante a Operação Terabyte, resultando na prisão em flagrante dos alvos por armazenamento de arquivos de abuso sexual infantil. Entre os locais onde as ações ocorreram, destaca-se o município de Valença, no Sul Fluminense, onde um homem de 68 anos foi preso em posse de mais de 17 mil arquivos desse tipo.

A Operação Terabyte, deflagrada em 25 de setembro de 2024, tem como objetivo combater o armazenamento e compartilhamento de material de abuso sexual infantojuvenil em todo o país. Em Valença, a equipe da Delegacia de Polícia Federal de Volta Redonda foi responsável pelo cumprimento do mandado. O preso foi flagrado com uma grande quantidade de arquivos ilegais, reforçando o foco da operação em indivíduos que possuem vasto material criminoso.

Além do caso em Valença, outras ações ocorreram no bairro da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro, e no bairro Apólo, em São Gonçalo. A operação faz parte de um esforço nacional, com 141 mandados sendo cumpridos em todos os estados, em uma ação coordenada que envolveu mais de 750 policiais.

Somente entre dezembro de 2023 e agosto de 2024 o Setor de Capturas da Polícia Federal já cumpriu 1.291 mandados de prisão de abusadores sexuais que estavam pendentes de cumprimento, demonstrando o comprometimento de todas as áreas da Polícia Federal no combate a esses delitos.

A Polícia Federal alerta aos pais e responsáveis sobre a importância de monitorar e orientar seus filhos no mundo virtual e físico, protegendo-os dos riscos de abusos sexuais. A prevenção é fundamental para garantir a segurança e o bem-estar das crianças e adolescentes.

Foto: Divulgação