Morreu nesta sexta-feira (dia 27), aos 80 anos, Neirobis Kazuo Nagae, ex-prefeito de Angra dos Reis e um dos nomes históricos do Partido dos Trabalhadores (PT) no estado do Rio de Janeiro. Cirurgião-dentista por formação, Nagae foi o primeiro prefeito eleito pelo PT no estado em 1988, e também ocupou cargos como deputado estadual e secretário municipal.

Neirobis estava internado no Hospital Municipal da Japuíba e morreu em decorrência de complicações pulmonares causadas por sequelas da Covid-19, doença que contraiu em 2020. Ao longo de sua carreira política, destacou-se por sua atuação na área da educação e por investimentos em saúde e valorização dos servidores públicos.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou a perda de Neirobis em uma nota de pesar:

“Hoje nos despedimos do companheiro Neirobis Kazuo Nagae. Ex-prefeito de Angra dos Reis e ex-deputado estadual do Rio de Janeiro, Neirobis também foi secretário de educação municipal, com grande atuação na área, em uma gestão marcada pela valorização dos servidores públicos e por mais investimentos em saúde e educação. Era um militante histórico do Partido dos Trabalhadores e tinha um grande compromisso com a nossa democracia. Meus sentimentos à sua família, amigos e companheiros de militância política.”

O sepultamento de Neirobis Kazuo Nagae aconteceu nesta tarde no cemitério de Santo Antônio, em Angra dos Reis.

Foto: Reprodução