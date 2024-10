O Hospital Unimed Volta Redonda completa na sexta-feira (dia 4) quatorze anos de existência. Desde a sua inauguração em 2010 a unidade se tornou não somente um dos mais importantes centros de medicina do Sul Fluminense, mas também consolidou a região como referência no Estado em procedimento de alta complexidade. Os números comprovam a relevância da unidade. Somente neste ano, já foram realizados mais de 124 mil atendimentos no pronto-socorro, mais de 10.500 cirurgias e 10 transplantes. O presidente da Unimed Volta Redonda, Vitório Moscon Puntel, afirma que mais importante do que os números é ver a satisfação do paciente em receber um atendimento de excelência. “É para entregar o melhor cuidado possível que investimos continuamente em qualificação e na incorporação de tecnologias de ponta”, ressalta.

Um dos exemplos mais recentes de novas tecnologias é o programa de cirurgia robótica. Iniciado em maio deste ano, ele deve superar, ainda em outubro, a marca de 50 procedimentos realizados. Vitório afirma que o sucesso do programa ratifica a dedicação da cooperativa em oferecer para a região o que há de melhor na medicina. “Hoje, sem dúvida nenhuma, temos um parque tecnológico comparável aos dos hospitais de grandes centros, seja no Brasil ou no exterior. O hospital é um motivo de orgulho para a cidade”, celebra, acrescentando que a cooperativa investe continuamente na capacitação de seus colaboradores e médicos, para garantir uma assistência segura e de qualidade.

Vitório explica que a aquisição do equipamento robótico Versius trouxe melhores perspectivas para tratamento de pacientes oncológicos, bem como para quem precisa de cirurgias urológicas, de aparelho digestivo, entre outras especialidades. Além de aumentar a precisão do procedimento, reduz o risco de complicações e o tempo de internação, como aconteceu em agosto, quando foram realizadas as duas primeiras cirurgias bariátricas utilizando o robô. Em um dos casos, foi operada uma paciente de 30 anos em um procedimento que se tornou a cirurgia bariátrica com o maior IMC (Índice de Massa Corporal) realizada com a plataforma Versius no mundo. Ao final da cirurgia, ela não relatava nenhuma dor e em 48h pode voltar para casa. Um resultado assim seria inimaginável nas cirurgias tradicionais, fruto da união da tecnologia com a capacitação das pessoas. No Brasil, apenas oito hospitais possuem esse robô, e o Hospital Unimed Volta Redonda é o único do estado do Rio de Janeiro.

Os investimentos contínuos em procedimentos de alta complexidade abrangem cirurgia cardíaca pediátrica e adulta, bem como uma linha de cuidado completa para pacientes com câncer, desde o diagnóstico precoce até a terapia e o cuidado paliativo. O hospital também vem ampliando o número de modalidades de transplante oferecidas. Desde 2012, é habilitado a realizar transplantes de medula óssea e, até o momento, já fez 111 procedimentos. A unidade também já realizou 2 transplantes músculo-esquelético, 10 transplantes de fígado e 4 transplantes de rins desde o início dos serviços, em 2023 e 2024, respectivamente. “Queremos ampliar o nosso programa de transplantes. Esperamos poder realizar no futuro outras modalidades, como o transplante de coração. Sabemos que quanto mais procedimentos pudermos fazer, mais vidas serão salvas e vamos ajudar a disseminar a cultura da doação de órgão no Sul Fluminense”, observa Vitório.

Um ponto fundamental, ressalta o presidente da cooperativa, é poder proporcionar acesso à tecnologia de ponta sem que o volta-redondense precise sair da cidade. “Quando idealizamos a construção do hospital, um dos objetivos era justamente facilitar a vida do volta-redondense. Antes, eles precisavam ir para a capital ou até para outro estado em busca de serviços mais complexos. O nosso hospital transformou essa realidade”, exalta. A Unimed inclusive tem buscado parcerias com o poder público, para ampliar o acesso à população. Este ano deu início a um acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, para realização cirurgia cardíaca pediátrica em pacientes do SUS. A parceria permitiu, por exemplo, a realização de uma cirurgia de correção de uma má formação cardíaca em um bebê de 28 dias de vida. O serviço no hospital começou em fevereiro de 2022 e até o momento já foram feitas 34 cirurgias cardíacas pediátricas.

Qualidade assistencial

Vitório avalia que a parceria com a Secretaria Estadual de Saúde agregou ainda mais valor ao hospital, pois também é um reconhecimento da excelência do atendimento que é oferecido. “Se não cuidássemos bem dos nossos pacientes, não acredito que o poder público teria concretizado esse acordo”, observa. Certificações, como a ONA Nível 3, selo máximo de qualidade concedido pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), o nível 6 da Healthcare Information and Management Systems Society (IMSS), e o Palc (Programa de Acreditação de Laboratórios Clínicos) também atestam que o hospital segue rigorosos padrões de qualidade e segurança. Isso só é possível, relata o presidente da Unimed Volta Redonda, devido à competência e o cuidado de nossos colaboradores e médicos. “Todos prezam pela melhor experiência tanto do paciente quanto dos familiares. São eles os responsáveis pelo sucesso do hospital”, afirma. O sucesso tem recebido inclusive reconhecimento internacional. A unidade é o único hospital fora da Região Metropolitana do Rio de Janeiro a ser reconhecido como um dos 100 melhores hospitais do país, no World’s Best Hospitals publicado pela revista norte-americana Newsweek. Atualmente o Hospital Unimed Volta Redonda está na 78ª posição, no entanto Vitório acredita que o hospital pode galgar posições ainda melhores. “Vamos continuar trabalhando e investindo para entregar serviços cada vez melhores aos nossos pacientes”, afirma.

Foto: Unimed Volta Redonda