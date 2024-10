A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), informou, nesta sexta-feira (dia 4), que, em atendimento à determinação do Supremo Tribunal Federal (regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral), o transporte coletivo de ônibus será gratuito neste domingo, dia 6 de outubro, por conta do primeiro turno das Eleições Municipais. “O objetivo é garantir que todo o eleitorado participe do pleito, independentemente de condição econômica ou localização momentânea”, diz trecho da nota.

De acordo com a STMU, as empresas concessionárias das linhas municipais vão operar com horários praticados em dias úteis. O custeio da tarifa será feito pelo governo municipal, e os usuários do transporte público embarcarão pelas roletas sem necessidade de uso de cartão de embarque.