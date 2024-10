Na manhã deste sábado (dia 5), a equipe do Guerreirinhos de Aço, juntamente com o treinador, prestou uma emocionante homenagem a Pablo Emanuel, de 11 anos, brutalmente assassinado no distrito da Califórnia, em Barra do Piraí. A homenagem aconteceu por volta das 10h, na quadra do CIEP 284, no bairro Morada do Vale. Amigos, familiares e membros da comunidade se reuniram para lembrar o garoto, que tinha como sonho se tornar jogador de futebol profissional.

Na ocasião, os presentes ressaltaram a tristeza e a revolta que sentem com a perda de Emanuel, uma criança cheia de vida e de sonhos, que partiu de forma tão brutal e precoce.

Além da homenagem no CIEP, será realizada uma missa de sétimo dia na próxima terça-feira (dia 8), na Califórnia, onde Pablo Emanuel morava com a família. O evento religioso promete reunir amigos e vizinhos para prestar suas últimas homenagens ao menino que foi tragicamente retirado de seu convívio.

Pablo Emanuel foi assassinado na última quarta-feira (dia 2), quando homens encapuzados e armados invadiram sua casa e efetuaram cerca de seis disparos contra ele. Mesmo sendo rapidamente socorrido pelo Samu e levado ao Hospital São João Batista, o garoto não resistiu aos ferimentos, deixando a comunidade consternada. A Polícia Civil investiga o caso, enquanto amigos e familiares clamam por justiça.

Foto: Reprodução