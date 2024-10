Um idoso de 75 anos foi preso na tarde de sexta-feira (dia 4), em Volta Redonda, após agredir uma idosa de 70 anos com um soco na cabeça. O episódio violento ocorreu na Avenida Europa, no bairro Ponte Alta.

De acordo com a Polícia Militar, o impacto do golpe fez com que a vítima desmaiasse. Ela foi socorrida por moradores da região e levada para um posto de saúde, onde recebeu atendimento médico.

Após o atendimento, a idosa se dirigiu à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) para prestar depoimento. No local, foi orientada a realizar o exame de corpo de delito, que deve auxiliar na investigação do caso. A ocorrência foi registrada pelo filho da vítima, que relatou o crime às autoridades.

O agressor, morador de Barra Mansa, foi detido e enquadrado na Lei Maria da Penha. Ele permanece preso na delegacia de Volta Redonda, à disposição da justiça. O caso segue em investigação.