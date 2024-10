Morreu na sexta-feira (dia 11), aos 76 anos, o médico clínico geral Newton Camargo Cunha. Ele fez parte da terceira turma de medicina do Centro Universitário de Volta Redonda (UNIFOA), sendo uma figura respeitada na comunidade médica da região.

Em 2021, Newton enfrentou um tratamento contra leucemia. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre velório e sepultamento.

Cunha deixa um legado de dedicação à medicina e ao cuidado dos pacientes, sendo lembrado com carinho por colegas e familiares.

No ano passado, o deputado estadual Jari Oliveira apresentou na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro a proposta de conceder o Prêmio Anna Nery da Saúde ao Dr. Newton Camargo da Cunha. Dr. Newton Camargo foi um médico com ampla experiência em diversas áreas, incluindo Urologia, Medicina Desportiva e Medicina de Emergência. Possui uma longa trajetória acadêmica e profissional, com atuação em hospitais, coordenação de serviços de emergência e docência em instituições de ensino. Também foi condecorado por serviços prestados ao Exército e à sociedade civil.