A Polícia Militar deteve, na tarde de sexta-feira (dia 11), em Barra Mansa, dois indivíduos, ambos conhecidos por envolvimento com o tráfico de drogas. A ação ocorreu em um terreno baldio na Rua Ernane Pessanha, no bairro Apóstolo Paulo, e foi deflagrada após denúncia de um transeunte, que alertou a guarnição sobre a movimentação suspeita dos homens no local.

Durante a abordagem, um dos suspeitos, de 27 anos, foi encontrado com um pino de cocaína e R$ 125. O outro, de 26 anos, estava com um celular e uma folha com anotações relacionadas ao tráfico. A equipe policial realizou buscas nas imediações e apreendeu uma bolsa que continha 124 pinos de cocaína, 30 frascos de loló e 9 pedaços de maconha prensada, além de R$ 80 em dinheiro.

Os suspeitos foram levados para a delegacia, onde as medidas cabíveis estão sendo tomadas.

Foto: Divulgação