Um homem de 34 anos suspeito de praticar direção perigosa na Avenida Amaral Peixoto, no Centro de Volta Redonda, foi intimado a depor na delegacia da Polícia Civil (93ª DP). Ele foi identificado após câmeras da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) flagrarem a ação, ocorrida na noite do último sábado (dia 12).

As imagens mostram o suspeito parando uma BMW 320i em um posto de combustíveis e aparentemente chamando outro condutor, que estava em uma Chevrolet S10, para um racha – corrida ilegal entre carros. Nesse momento, ele se exibe “queimando pneus”, prática que consiste em acelerar ao mesmo tempo que o freio de mão é puxado, provocando uma fumaça branca. A prática é reprovada por autoridades de trânsito por prejudicar a visibilidade dos demais condutores ao redor. Em seguida, o suspeito arranca com o veículo em alta velocidade seguido pelo outro motorista.

Através do sistema de monitoramento do município foi possível fazer a leitura de placa e chegar até o condutor. Pessoas que estavam presentes no posto de combustível também filmaram a ação que colocava em risco outros condutores e pedestres. Nessa terça-feira (15) o suspeito recebeu na casa dele a intimação policial de um agente da Ordem Pública e um guarda municipal.

O secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, alertou sobre os perigos de comportamentos como esse e frisou que a tolerância a práticas como essas, que colocam em risco a segurança da população, é zero em Volta Redonda.

“O condutor estava em um local que é altamente inflamável, colocando em risco a segurança dele e de outras pessoas com essa ‘queima de pneus’. Essa situação poderia ter causado um prejuízo gigante, não só pela irresponsabilidade no trânsito, mas no quesito de segurança mesmo. Sem falar que é uma via de grande movimento da cidade, o que aumenta ainda mais os riscos de acidentes e tragédias irreversíveis. As imagens demonstram ainda um total descaso social desses indivíduos e também uma afronta às forças de segurança da cidade. Muitas pessoas têm perdido a vida no trânsito por atos irresponsáveis e a nossa tolerância é zero com esse tipo de conduta”, garantiu Coronel Henrique.

O secretário ainda orientou que a população auxilie as autoridades a identificarem e responsabilizarem quem pratica crimes de trânsito em Volta Redonda.

“Mesmo que o crime de trânsito não seja flagrado, as pessoas devem denunciar para a responsabilização do autor. Podem informar o local, horário, modelo e cor do veículo, informações essas que podem auxiliar as investigações. Qualquer denúncia de crimes de trânsito como esses podem ser feitas através dos telefones 153 (Guarda Municipal), 190 (Polícia Militar) e 197 (Polícia Civil) ou (24) 3339-2462, que funciona como WhatsApp. O anonimato é garantido”, orientou.

Foto: Divulgação/Semop