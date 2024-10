Nesta quinta-feira (dia 17), a cidade de Piraí celebrará seus 187 anos com uma programação cultural diversificada, pensada para agradar todas as idades e gostos. O evento integra as festividades do ‘Piraí Artes e Gastronomia 2024’, que, além de atrações artísticas, trará uma série de apresentações musicais, teatrais e eventos gastronômicos ao longo de quatro dias. As atividades se espalham por diversos pontos da cidade, levando diversão, cultura e entretenimento à população e visitantes.

A abertura oficial das comemorações será nesta quinta-feira, às 9h, com um desfile escolar na tradicional Praça da Preguiça, envolvendo alunos da rede municipal de ensino. “A história de Piraí se reflete em cada um de nós, e ver as crianças participando desse desfile com tanto entusiasmo é um orgulho para todos. Essa é uma cidade que valoriza suas raízes e, ao mesmo tempo, está sempre em movimento, crescendo e se transformando”, destacou o prefeito Dr. Ricardo Passos.Ainda na quinta-feira, as festividades continuam a partir das 12h, na Praça da Preguiça, com o som da dupla Cesinha e Ariane. No período da noite, a programação se desloca para a Praça Santana, onde acontecerá uma noite gospel, que começa às 19h. O Ministério Jones e Paola sobe ao palco às 20h, e o encerramento da noite fica por conta da cantora Sarah Beatriz, que promete um show emocionante às 21h30min.

Programação diversificada

Na sexta-feira (dia 18), as atividades continuam em três locais simultâneos. Na Praça da Preguiça, as atrações começam às 18h com Gustavo Sabença, seguido por Só por Acaso, às 19h30min, e Bad Asteroid, às 21h.

Enquanto isso, na Praça Santana, o público poderá acompanhar, a partir das 18h, o Coral Renascer da 3ª Idade, além de apresentações da Escola de Ballet de Piraí e Convidados, do cantor Jeferson Torres (19h40min) e o encerramento da noite neste palco será com o renomado artista Gabriel Sater, às 21h30min. Nos intervalos, haverá uma Cozinha Show, trazendo o melhor da culinária local.

No Centro de Eventos Tutucão, a festa começa às 19h com um DJ animando a galera. Às 21h, será a vez do cantor Diego Sena, e, para fechar a noite com chave de ouro, o grupo Di Propósito se apresentará à meia-noite.

O sábado, dia 19, reserva mais atrações para todos os gostos. Na Praça da Preguiça, as atividades começam ao meio-dia com Eliton Souza. Ao longo do dia, o palco recebe também Milton e Banda (14h30min), Silvio Nogueira (16h30min), Airton Reis (18h30min) e Ker Zuar (20h30min).

Já na Praça Santana, além de música, o público poderá assistir a apresentações teatrais do grupo Piraí em Cena, com destaque para a peça “Reunião de Condomínio”, às 14h, e a apresentação da Banda Infanto-Juvenil de Piraí, às 15h.

Ao longo do dia, o projeto Piraí Musical subirá ao palco às 16h, seguido pelas peças “A Farsa do Bumba Meu Boi” (17h) e “A Vida Como Ela É” (18h). As atrações musicais da noite ficam por conta da dupla Kris e Kaylane (19h) e da cantora Catia Valois (21h). No Tutucão, as apresentações começam às 19h, com som mecânico, seguido por Lais Oliveira, às 21h, e a cantora Yasmin Santos encerrando a noite à meia-noite.

Encerramento com grandes atrações

O domingo, dia 20, promete ser tão agitado quanto os dias anteriores. Na Praça da Preguiça, o Quinteto Antonio Augusto abre as atividades às 12h, seguido pelas apresentações de Chororô Sambô (14h30min), Filipinho (16h30min), Mouse (18h), Alecesandro Rios (18h30min), Banda SK6 (20h30min) e Jair Soares fechando a programação musical às 22h.

Na Praça Santana, a programação começa às 14h com o projeto Piraí Musical, seguido por apresentações de coral e dança da Apae, além da Orquestra de Cordas (15h) e o Quinteto de Metais Sonido (16h). O grupo Piraí em Cena retorna ao palco às 17h com a peça “Pluft”.

Para fechar a noite, a banda cover do Charlie Brown Jr. se apresenta às 18h, e a festa de aniversário será encerrada com um show da lendária banda Barão Vermelho, às 21h, prometendo finalizar a celebração dos 187 anos de Piraí com muito rock.

Palavra do prefeito Dr. Ricardo Passos

“Piraí é uma cidade que cresce e se moderniza, mas nunca deixa de lado suas tradições e sua história. Esses 187 anos são um marco de uma trajetória construída por pessoas que amam e acreditam no potencial da nossa ‘pequena gigante’”