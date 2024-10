Agentes do Sistema Integrado de Segurança de Volta Redonda – composto por policiais militares do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança) e um guarda municipal – apreenderam na tarde dessa quinta-feira (dia 17), no bairro Jardim Paraíba, um carro com suspeita de clonagem. A apreensão ocorreu após o sistema de monitoramento por câmeras da prefeitura indicar a suspeita.

O software com leitura de placas veiculares emitiu um alerta de que um veículo transitando pelo bairro Aterrado poderia ser clone. Os agentes em patrulhamento então conseguiram localizar e abordar o alvo da suspeita já no Viaduto Nossa Senhora das Graças. O condutor, um homem de 72 anos, contou aos policiais militares e ao guarda municipal que comprou o carro em um leilão, apresentando documentação em que o veículo já estava em seu nome.

O proprietário e o carro foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil (93ª DP). Um inquérito foi aberto para apurar o caso e o automóvel ficou sob responsabilidade do condutor até que uma perícia técnica seja feita para saber se realmente o carro é clonado.

“As medidas de praxe foram tomadas e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Se não fosse pela tecnologia, dificilmente esses casos de clones que temos identificado seriam descobertos. O investimento feito pelo Poder Público Municipal em tecnologia e em softwares de ponta vem se mostrando acertado”, disse o secretário municipal de Ordem Pública, Luiz Henrique Monteiro Barbosa, o Coronel Henrique.

